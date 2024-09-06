Эксперты считают, что осенью произойдут изменения в ценообразовании на рынке недвижимости

Цены на определенные категории квартир начнут падать Специалисты поделились мнением о том, сколько будет стоить недвижимость на первичном рынке, а также за городом в Северной столице и Ленобласти, передает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на Life.
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