Трудное возвращение… Россиянки завоевали вторую золотую медаль на чемпионате Европы - и мы уже четвертые!

Трудно даются награды российским спортсменам на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Даже наши мастера синхронного плавания, прежде доминировавшие на всех соревнованиях, теперь, после многолетней паузы, организованной западными политиками, бьются на равных с конкурентами.