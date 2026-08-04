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Спорт Уик-Энд

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Трудное возвращение… Россиянки завоевали вторую золотую медаль на чемпионате Европы - и мы уже четвертые!

Трудное возвращение… Россиянки завоевали вторую золотую медаль на чемпионате Европы - и мы уже четвертые!

Трудно даются награды российским спортсменам на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Даже наши мастера синхронного плавания, прежде доминировавшие на всех соревнованиях, теперь, после многолетней паузы, организованной западными политиками, бьются на равных с конкурентами.

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