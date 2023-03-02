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Комбриг «Востока»: Нельзя наступать там, где артиллерия не отработала эффективно

Комбриг «Востока»: Нельзя наступать там, где артиллерия не отработала эффективно

Российским вооруженным силам во избежание значительных потерь не следует переходить в наступление, если до этого артиллерия качественно не отработала по вражеским позициям.

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