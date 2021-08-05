Антикитайский барьер

Концепция укрепления цепи островов к югу от Японии для противостояния Китаю.Предполагается, что размещение на указанных островах интегрированных систем ПВО/ПРО, систем РЭБ и авиации, поможет сдерживанию растущих амбиций и военных возможностей КНР.