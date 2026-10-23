На Ямале в пятницу, 23 октября, ожидается неблагоприятная погода: мокрый снег с дождем и ветер, который как минимум в трех районах округа усилится до штормовых значений.
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