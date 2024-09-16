А Вас пугают лозунги националистов «Русские, вперёд!»?

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Andrey

Идет к концу 7532 год от Сотворения Мира(вероятно, после атомной войны), из них более 7 тысячелетий славяне, с Перуном и Ладой, обходились без низкопоклонства - это были родители. Кто и зачем тянет чуждую славянам веру? И почему не "бог", а сын - какого рожна поклоняться сочинителю басен? Надо вернуться к родителям и вернуть смысл своей жизни - тогда ничто не будет пугать!