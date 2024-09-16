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А Вас пугают лозунги националистов «Русские, вперёд!»?

А Вас пугают лозунги националистов «Русские, вперёд!»?

Русский мир неотделим от своей силы Цитата  недели.Если кого-то из нас начинает пугать православный и активный русский мужчина — это повод не «фашизм» под кроватью искать, а задуматься над корнями своего страха перед собственной силой.

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Комментарии
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Andrey
Идет к концу 7532 год от Сотворения Мира(вероятно, после атомной войны), из них более 7 тысячелетий славяне, с Перуном и Ладой, обходились без низкопоклонства - это были родители. Кто и зачем тянет чуждую славянам веру? И почему не &quot;бог&quot;, а сын - какого рожна поклоняться сочинителю басен? Надо вернуться к родителям и вернуть смысл своей жизни - тогда ничто не будет пугать!
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6 час.
Сергей Потемкин
Говорить можно что угодно. Зеркало для чего придумали ?))
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32 мин.
СП
Сергей Потемкин
Заболтали вопрос. Так вы русские или кто ? Узбек гордится, что он узбек, еврей гордится, что он еврей.  И только русские, россиянцы или кто-то там еще начинают юлить и выкручиваться )))
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27 мин.

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