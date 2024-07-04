Сенсация! Вот это "Школа": сорт озимой пшеницы кубанской селекции вошел в Книгу рекордов России

Прибывший из Москвы эксперт после тщательной процедуры, снятия всех процессов на видео объявил: — Сорт Школа в производственных посевах показал урожайность в 109,7 центнера и заслужил право быть внесенным в Книгу рекордов России, — после чего вручил сертификат за номером 433 руководителю хозяйства Герою труда Кубани Андрею Андреевичу Романюку.