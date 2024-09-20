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Китай

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Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи посетит Китай

Пекин, 20 сентября /Синьхуа/ -- По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСКНП/ Чжао Лэцзи председатель Национальной ассамблеи Камбоджи Кхуон Судари в период с 22 по 26 сентября во главе делегации нанесет визит Китай.

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