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Царьград

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В Самаре школьник попал под колёса Lifan, перебегая дорогу

В Самаре школьник попал под колёса Lifan, перебегая дорогу

Он пересекал проезжую часть в неположенном месте.В Кировском районе Самары в понедельник, 8 июля, произошла авария с участием пешехода.

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