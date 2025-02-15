Зеленский послал из страны украинцев, которые хотят президентских выборов

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался против проведения президентских выборов в стране. Он заявил, что такой же позиции, в условиях продолжающегося конфликта, придерживаются большинство граждан страны.
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