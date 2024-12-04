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Не дайте "одичалым" себя убить: Делягин рассказал, как выжить в наше время

Не дайте "одичалым" себя убить: Делягин рассказал, как выжить в наше время

Русская женщина Наталья обратилась к депутату Госдумы Михаилу Делягину с простым вопросом: как выжить в наше время? Народный избранник сперва сказал, что всё зависит от конкретной ситуации, а затем посоветовал не дать "одичалой швали" себя убить.

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