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В Казахстане прогнозируют рост ВВП в 2027–2029 годах на уровне выше 5%

В Казахстане прогнозируют рост ВВП в 2027–2029 годах на уровне выше 5%

Вице-премьер и министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин в ходе заседания правительства представил обновленный макроэкономический прогноз, согласно которому среднегодовой реальный рост валового внутреннего продукта страны в период с 2027 по 2029 год прогнозируется на стабильно высоком уровне выше 5%.

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