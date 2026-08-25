В Казахстане прогнозируют рост ВВП в 2027–2029 годах на уровне выше 5%

Вице-премьер и министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин в ходе заседания правительства представил обновленный макроэкономический прогноз, согласно которому среднегодовой реальный рост валового внутреннего продукта страны в период с 2027 по 2029 год прогнозируется на стабильно высоком уровне выше 5%.