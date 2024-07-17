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Собянин: выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз

Собянин: выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз

Проводимая в Москве системная работа по стимулированию развития машиностроения и приборостроения способствовала увеличению в разы производства продукции предприятиями этих отраслей, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

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