Собянин: выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз

Проводимая в Москве системная работа по стимулированию развития машиностроения и приборостроения способствовала увеличению в разы производства продукции предприятиями этих отраслей, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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