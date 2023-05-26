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Гидрометцентр: В Москве в пятницу будет облачно и до +25°С

Гидрометцентр: В Москве в пятницу будет облачно и до +25°С

В пятницу в Москве прогнозируется, что температура прогреется до +25°С. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Гидрометцентра Российской Федерации.

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