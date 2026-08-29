Сезон охоты на дичь открылся в Алтайском крае с 29 августа

29 августа в Алтайском крае стартовал летне‑осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно‑луговую, степную, полевую и боровую дичь, сообщили в региональном минприроды.
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