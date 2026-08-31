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Царьград

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Магазин-кофейня «Ботаники» в Кургане закрылся навсегда

Магазин-кофейня «Ботаники» в Кургане закрылся навсегда

В Кургане магазин-кофейня «Ботаники» в 4-м микрорайоне Заозерного прекратил работу навсегда. Открытый год назад, он не привлек посетителей.

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