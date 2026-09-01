Украина переходит на жёсткую экономию, — премьер-министр

Украина переходит в режим жёсткой экономии: премьер С. Корецкий объявил о вынужденном сокращении расходов на фоне дефицита госбюджета.
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