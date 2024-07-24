Тамбовские следователи показали подросткам "мешок Фарадея", блокирующий доступ к смартфонам

Сотрудники СУ СК по Тамбовской области совместно с представителями регионального ГУ МЧС и Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям посетили оздоровительный лагерь "Жемчужина леса" в селе Большая Липовица Тамбовского округа.
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