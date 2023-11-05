На Вику Цыганову «пошли накаты от власти» после интервью Дудю* (ФОТО)

О проблемах в семье певицы Вики Цыгановой рассказал СМИ ее муж Вадим Цыганов. По его словам, которые цитирует «Царьград», после того, как в Сети появилось интервью звезды и ее супруга Юрию Дудю*, их подвергли обструкции, включив в черный список на федеральных каналах.