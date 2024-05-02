Мыши оказались такими же умными, как дети — вот доказательство

Мыши оказались умнее, чем ученые предполагали ранее. Недавнее исследование показало, что они обладают стратегическим мышлением, но при этом своеобразно решают задачи, подобно тому, как это делают младенцы.
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