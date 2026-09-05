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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исаков о молодежи «Торпедо»: «Скворцов заслужил начать следующий матч в основном составе. У нас есть хорошие молодые ребята, знаем их потенциал. Шансы будут, но все зависит от конкретного соперника»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе в матче со «Спартаком» (1:0). Решающую шайбу забросил 17‑летний форвард Сергей Скворцов.

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