В Иванове дольщики ЖК «Шереметевская Миля – 2» пожаловались на нарушение прав

Возведение многоквартирного дома начато в 2018 году, однако до настоящего времени застройщиком ООО «Славянский Дом» обязательства не исполнены, строительство здания, ввод которого в эксплуатацию планировался до 2020 года, не завершено.
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