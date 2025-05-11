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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

В Иванове дольщики ЖК «Шереметевская Миля – 2» пожаловались на нарушение прав

В Иванове дольщики ЖК «Шереметевская Миля – 2» пожаловались на нарушение прав

Возведение многоквартирного дома начато в 2018 году, однако до настоящего времени застройщиком ООО «Славянский Дом» обязательства не исполнены, строительство здания, ввод которого в эксплуатацию планировался до 2020 года, не завершено.

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