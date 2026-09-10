В ГД предупредили о мошенниках, которые могут активизироваться на выборах

Телефонные и интернет-мошенники могут активизироваться в России во время выборов в Госдуму. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
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