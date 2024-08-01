Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о посещении могил предков на Курилах

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси во время пресс-конференции 1 августа не смог сразу ответить на вопрос, касающийся позиции властей по вопросу о возобновлении посещений могил предков бывшими жителями Курильских островов, и, прежде чем дать комментарий, около минуты был вынужден ждать напечатанных материалов.