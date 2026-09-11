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Сколько стоила свадьба Торнике Квитатиани: борец женился на студентке, которая младше его на 13 лет

Сколько стоила свадьба Торнике Квитатиани: борец женился на студентке, которая младше его на 13 лет

Первые фото и видео с торжества Торнике Квитатиани и Диана Кардава, фото: соцсетиИзвестный российский борец, актер и певец, 34-летний Торнике Квитатиани, больше не холостяк.

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