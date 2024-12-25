БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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С кем разговаривать на Украине и что с ней делать после СВО?

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Прямая линия Путина оставила множество вопросов, ответа на которые мы пока не получили Дмитрий Родионов Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС Материал комментируют: Александр Аверин   Иван Мезюхо России хватит сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии-2024, совмещенной с пресс-конференцией.

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