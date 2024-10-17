Экс-аналитик ЦРУ высмеял реакцию Сырского на «план победы» Зеленского

Ситуация напоминала момент, когда человека заставляют аплодировать под дулом пулеметов.Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон вместе с отставным подполковником армии США Дэниэлом Дэвисом обсуждали на YouTube-канале Deep Dive странное поведение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в момент, когда Владимир Зеленский озвучивал «план победы».