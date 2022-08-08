Выжить в жару: несколько способов спастись от адского пекла

Никогда такого не было и вот опять: на Уссурийск опустилось дикое пекло. Сезон аномального повышения температур — время не только дискомфортное, но и опасное, чреватое тепловыми и солнечными ударами.
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