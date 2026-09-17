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Редкий выход на премьеру и рост выше мамы: как сегодня выглядит 14-летний сын Анастасии Стоцкой

Редкий выход на премьеру и рост выше мамы: как сегодня выглядит 14-летний сын Анастасии Стоцкой

Годами в Сети не утихали разговоры о том, на кого же на самом деле похож первенец Анастасии Стоцкой. Каждое новое фото мальчика вызывало очередную волну сравнений с Филиппом Киркоровым.

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