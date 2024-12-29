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Китай спустил на воду первый десантный корабль с электромагнитной катапультой

Китай спустил на воду первый десантный корабль с электромагнитной катапультой

Китай продолжает укреплять свою обороноспособность на море и в воздухе. В Шанхае официально спустили на воду универсальный десантный корабль «Сычуань», первый в своем классе, оборудованный электромагнитной катапультой.

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