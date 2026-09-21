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Регионы России

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«Сибур» начал пусконаладку завода полипропилена в Тобольске

«Сибур» начал пусконаладку завода полипропилена в Тобольске

Компания «Сибур» приступила к пусконаладочным работам основного оборудования нового производства полипропилена ДГП-2 на площадке «ЗапСибНефтехима» в Тобольске, мощностью 570 тысяч тонн в год.

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