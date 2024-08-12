«Проходят года — но эта боль осталась»: сооснователь «Любэ» рассказал, как песня «Там, за туманами» вдруг стала посвящением погибшей подлодке «Курск»

Смерть моряков — трагедия не только для нашего флота, но и для всей страныПоэт Александр Шаганов рассказал об истории создания песни «Там, за туманами», которую считают посвящением морякам с погибшей подлодки «Курск».
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