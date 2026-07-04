Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в республику Мордовия

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в республику Мордовия. В селе Аксеново вместе с Главой Республики Артёмом Здуновым он возложили цветы к памятнику Воинам боевых действий и почтили память погибших в годы войны.
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