Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в республику Мордовия

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в республику Мордовия. В селе Аксеново вместе с Главой Республики Артёмом Здуновым он возложили цветы к памятнику Воинам боевых действий и почтили память погибших в годы войны.