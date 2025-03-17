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Царьград

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Украина выпустила 26 снарядов по ДНР: двое сотрудников МЧС ранены

Украина выпустила 26 снарядов по ДНР: двое сотрудников МЧС ранены

В течение последних суток украинские войска девять раз обстреляли территории ДНР, сосредоточив атаки на горловском направлении и выпустив 26 боеприпасов.

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