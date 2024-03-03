Виртуальная реальность помогает выявлять ранние признаки болезни Альцгеймера

Ученые впервые провели исследование с использованием виртуальной реальности (VR) для выявления ранних признаков болезни Альцгеймера через нарушение пространственной навигации у бессимптомных людей из группы риска.
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