Пан Кассад на линии.Время специальных военных операций.1. Почему Трамп угрожает захватить Гренландию у Дании, Панамский канал у Панамы, а Канаду просто присоединить?2.
Время СВО
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Пан Кассад на линии.Время специальных военных операций.1. Почему Трамп угрожает захватить Гренландию у Дании, Панамский канал у Панамы, а Канаду просто присоединить?2.
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