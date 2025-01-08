Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Твоей революционной речью, ну очень проглядывается в ней Лев Давидович.Сделать из России...
  • Анна Зареченская
    Нет, не жидовка, я донская казачка. Чем не доволен?Сделать из России...
  • ШКИПЕР
    Анюта, а вы не жидовка - либерастка ? Наверное аж в носу чешется поменять Путина ,на какого -нибудь жида, типа Явлинс...Сделать из России...

Время СВО

Пан  Кассад  на  линии.Время специальных военных операций.1. Почему Трамп угрожает захватить Гренландию у Дании, Панамский канал у Панамы, а  Канаду просто присоединить?2.

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