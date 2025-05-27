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Ограничений больше нет

Ограничений больше нет

«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны.

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Комментарии
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Владимир Бурнос
Давно это надо делать,для этого надо иметь политехническую волю(как у Жириновского),а не присмыкаться перед Западом .
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3 час.
АК
Арик Кука
Что теперь с граждан обороной. Кто оплатит страх Полис. Где прятать детей от налетов.
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51 мин.
Борис Леонтьев
Кто-то может мне объяснить бред, который несут наши СМИ и политики? Главная цель в любой войне — это уничтожение живой силы, вооружений, складов, арсеналов, предприятий ВПК и всей военной инфраструктуры врага, а потом уже решение других задач. Но если верить нашим СМИ и политикам наши ВС всё это делают ТОЛЬКО КОГДА надо ответить на налёты хохлофашистов на мирные города и населённые пункты и убийство мирных людей. Такое впечатление, что наши «говорящие головы» пытаются нас убедить в том, что мы воюем с фашистами только после налётов фашистов на наши города.
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23 мин.
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