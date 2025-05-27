Ограничений больше нет

Борис Леонтьев

Кто-то может мне объяснить бред, который несут наши СМИ и политики? Главная цель в любой войне — это уничтожение живой силы, вооружений, складов, арсеналов, предприятий ВПК и всей военной инфраструктуры врага, а потом уже решение других задач. Но если верить нашим СМИ и политикам наши ВС всё это делают ТОЛЬКО КОГДА надо ответить на налёты хохлофашистов на мирные города и населённые пункты и убийство мирных людей. Такое впечатление, что наши «говорящие головы» пытаются нас убедить в том, что мы воюем с фашистами только после налётов фашистов на наши города.