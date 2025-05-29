Медицинская премьера в больнице Святой Троицы

Двое пациентов с выраженным кальцинированным коронарным атеросклеротическим поражением прошли лечение в Муниципальной клинической больнице Sfânta Treime с помощью минимально инвазивной процедуры, называемой ротационная атерэктомия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии