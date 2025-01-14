Зеленский обсудил с Макроном ввод иностранного военного контингента на Украину Зеленский рассказал о своём телефонном разговоре с президентом Франции.
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Зеленский обсудил с Макроном ввод иностранного военного контингента на Украину Зеленский рассказал о своём телефонном разговоре с президентом Франции.
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