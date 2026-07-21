На Украине происходит страшное. ТЦК вот-вот попадет под суд Линча

Украинцы готовы линчевать военкомов, потому что общество дошло "до точки кипения" из-за мобилизации. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Новости Live".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии