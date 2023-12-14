Эксперты прогнозируют, что напряжение между Варшавой и Киевом сохраниться

Валентин Гришин

Когда, уж, Вы научитесь писать грамотно по русски? Хотя бы заголовки... Если это утверждение, то "СОХРАНИТСЯ", а, если это предположение:"Эксперты прогнозируют, что напряжение между Варшавой и Киевом должно СОХРАНИТЬСЯ", то после "т" - мягкий знак.