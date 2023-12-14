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Эксперты прогнозируют, что напряжение между Варшавой и Киевом сохраниться

Эксперты прогнозируют, что напряжение между Варшавой и Киевом сохраниться

Новое польское правительство во главе с Дональдом Туском попытается  синхронизировать свою политику на украинском направлении с Брюсселем, но не одобрит вступление Украины в ЕС.

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Комментарии
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Валентин Гришин
Когда, уж, Вы научитесь писать грамотно по русски? Хотя бы заголовки... Если это утверждение, то &quot;СОХРАНИТСЯ&quot;, а, если это предположение:&quot;Эксперты прогнозируют, что напряжение между Варшавой и Киевом должно СОХРАНИТЬСЯ&quot;,  то после &quot;т&quot; - мягкий знак.
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