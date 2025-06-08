Московский регион: неделя начнется с похолодания ниже климатической нормы

Метеорологи предупреждают о похолодании в московском регионе на предстоящую неделю. Температура воздуха опустится на 1-2 градуса ниже обычных значений для этого времени года, сообщили специалисты центра "Фобос".
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