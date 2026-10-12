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Культуромания

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Театральный фестиваль «Ирбитские подмостки» открыл прием заявок

Театральный фестиваль «Ирбитские подмостки» открыл прием заявок

XIV Всероссийский театральный фестиваль «Ирбитские подмостки» открыл прем заявок на участие – подать их можно до 1 марта 2027 года.

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