Температурный рекорд 1914 года побит в Москве, воздух прогрелся до +3,5

Температура воздуха в Москве побила рекорд для 27 января, установленный в 1914 году. К 6 часам утра воздух на опорной столичной метеостанции ВДНХ прогрелся до +3,5, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.