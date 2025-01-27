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Температурный рекорд 1914 года побит в Москве, воздух прогрелся до +3,5

Температурный рекорд 1914 года побит в Москве, воздух прогрелся до +3,5

Температура воздуха в Москве побила рекорд для 27 января, установленный в 1914 году. К 6 часам утра воздух на опорной столичной метеостанции ВДНХ прогрелся до +3,5, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

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