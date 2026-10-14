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Царьград

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В Октябрьске парни украли 149 тысяч рублей с карты знакомой

В Октябрьске парни украли 149 тысяч рублей с карты знакомой

Суд в Октябрьске приговорил двух 19-летних местных жителей к принудительным работам за кражу более 149 тысяч рублей с банковского счета знакомой одного из них.

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