Газета.ру

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Французские власти приостановили сборку реактора ITER

Французские власти приостановили сборку реактора ITER

Сборка активной зоны Международного термоядерного экспериментального реактора ITER, строящегося рядом с исследовательским центром Кадараш на французском Лазурном берегу, приостановлена по решению Управления по ядерной безопасности (ASN) Франции.

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