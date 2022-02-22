Французские власти приостановили сборку реактора ITER

Сборка активной зоны Международного термоядерного экспериментального реактора ITER, строящегося рядом с исследовательским центром Кадараш на французском Лазурном берегу, приостановлена по решению Управления по ядерной безопасности (ASN) Франции.
Сборка активной зоны Международного термоядерного экспериментального реактора ITER, строящегося рядом с исследовательским центром Кадараш на французском Лазурном берегу, приостановлена по решению Управления по ядерной безопасности (ASN) Франции.
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