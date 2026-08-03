Багаи: делегация Ирана никуда не собирается, да и в гости никого не ждёт Иран не ведет переговоров с США, Тегеран не планирует отправлять свою де.
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Багаи: делегация Ирана никуда не собирается, да и в гости никого не ждёт Иран не ведет переговоров с США, Тегеран не планирует отправлять свою де.
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