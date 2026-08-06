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В России создадут первый промышленный электронный микроскоп для производства чипов — он заменит установки Hitachi

В России создадут первый промышленный электронный микроскоп для производства чипов — он заменит установки Hitachi

На разработку выделено более 2,37 млрд рублейЗеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) займется разработкой первого в России промышленного сканирующего электронного микроскопа класса CD-SEM, предназначенного для контроля производства микросхем.

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