Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Только что Путин сказал, что " Орешником" втащили, и что будет ещё жарче

Только что Путин сказал, что " Орешником" втащили, и что будет ещё жарче

Экстренное обращение Путина 21 ноября. Полная версия Ранее Путин сообщил, что ВС РФ в ответ на атаки американским и британским оружием по территории России нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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Комментарии
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людмила коптякова
Дойдет ли до имбицилов?
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10 час.
СК
Сергей Ковалев
хорошо на той стороне разведка работает. либо наши сильно говорливые на местах...
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9 час.
ВО
Виктор Окунев
Неплохая мишень...
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9 час.

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