Россия проиграла заявку и лишилась места в Совете ООН по правам человека

Россия потерпела поражение в своем стремлении вернуть себе место в Совете ООН по правам человека. Голосование состоялось во вторник на выборах в Генеральной Ассамблеи ООН, которая в прошлом году проголосовала за приостановку полномочий Москвы после начала спецоперации на Украине.