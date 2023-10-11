Россия проиграла заявку и лишилась места в Совете ООН по правам человека

Россия потерпела поражение в своем стремлении вернуть себе место в Совете ООН по правам человека. Голосование состоялось во вторник на выборах в Генеральной Ассамблеи ООН, которая в прошлом году проголосовала за приостановку полномочий Москвы после начала спецоперации на Украине.
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